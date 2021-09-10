Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Причин для покарання Гео Лероса немає, "слуги" діють маніпулятивно, - Давидюк

Причин для покарання Гео Лероса немає, "слуги" діють маніпулятивно, - Давидюк

10 вересня, 2021 п'ятниця
13:58

Політолог та директор Аналітичного Центру "Політика" Микола Давидюк впевнений, що ініціатива від "слуг народу" про покарання Миколи Тищенка направлена саме те, щоб в першу чергу відсторонити Гео Лероса від засідань Верховної Ради

Таку думку він висловив в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.

"Якщо Тищенко хоче демонструвати силу, то нехай йде в приймальню Віталія Кличка і там її демонстроє. Оскільки  з Гео Леросом вони знаходяться в різних вагових категоріях. Але, насправді, якщо ми говоримо про парламентаризм, то забороняти говорити - це автократія та натяки на елементи диктатури. Якщо Тищенко думає, що він сильніший, то парламент не те місце, де потрібно це показувати. Тут дається слово кожному", - пояснив Давидюк

Давидюк зауважив, що виходячи з цього фракція "Слуга народу" діє дуже маніпулятивно та несправедливо відсторонюючи обох нардерпів. Він додав, що причини для відсторонення від засідань Верховної Ради Гео Лероса немає причин.

"Що ж такого сказав Лео Герос? Про те, що було написано в CNN? Виходить так, що говорячи неприємні і правдиві речі про владу тебе можуть відсторонити від роботи. Це вже схоже на цензуру. Я вважаю, що покаранням Тищенка хочуть покарати і Лероса. Це абсурдно і несправедливо",- додав Давидюк

Давидюк додав, що Тищенко є людиною, яка не розуміє для він знаходиться в парламенті. На його думку, закривати рот силою не є парламентською поведінкою.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Верховна Рада
Слуга народу
Гео Лерос
Коментар з Христиною Шкудор
Читайте також:
Єгор Стадний
Автор Андрій Яніцький
6 вересня, 2021 понедiлок
Україні критично бракуватиме вчителів, — Єгор Стадний
Україна - Франція
9 вересня, 2021 четвер
ЧС-2022: який вигляд має турнірна таблиця групи України після 6-го туру
9 вересня, 2021 четвер
Обставини смерті Кернеса вимагають втручання правоохоронців, – експерт
Київ
+11
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.61
    Купівля 26.61
    Продаж 26.84
  • EUR
    Купівля 31.39
    Продаж 31.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
10 вересня
14:14
Гус Хіддінк
Нідерландський тренер Хіддінк оголосив про завершення кар'єри
14:09
В Україні заборонили сексизм у рекламі
13:51
Посилення карантину в Україні: МОЗ просить Кабмін зібратися на позачергове засідання
13:51
Наприкінці вересня в Україні відбудуться масштабні військові навчання за участі близько 12,5 тис. військових
13:44
Кріштіану Роналду
Стало відомо, чому зірвався трансфер Роналду до "Манчестер Сіті"
13:43
окупанти на Донбасі
Наступного тижня окупанти на Донбасі проведуть військові збори, - Міноборони
13:29
вакцина
МОЗ: Особи без громадянства та іноземці можуть зробити щеплення проти COVID-19 в Україні
13:24
Денис Шмигаль
Уряд не буде піднімати тарифи на тепло і гарячу воду під час опалювального сезону, – Шмигаль
13:05
Баварія, клубний чемпіонат світу
Японія відмовилася від проведення клубного ЧС з футболу
12:48
У Чернігові сталася пожежа в гуртожитку: евакуювали 49 людей
12:37
Федір Лапій
"Осінь буде значно важча за весну", − імунолог Федір Лапій
12:34
Недобите село, кохання з роботом і таємниці модної індустрії – 5 нових книг, які ми чекали
12:21
Зеленський
"Може бути": Зеленський допустив можливість повномасштабної війни з РФ
12:20
Джекпот Powerball США досяг $ 409 мільйонів, українці можуть виграти величезний приз цієї суботи
12:18
Дмитро Чигринський
Ексфутболіст "Барселони" Чигринський перейшов до колишнього клубу Блохіна
11:57
Ярослава Магучіх
Магучіх відповіла на критику її спільного фото з росіянкою
11:48
вакцина AstraZeneca
Закінчився термін придатності: у Великобританії викинуть 800 тис. доз вакцини AstraZeneca
11:45
В Києві на Броварському проспекті частково обмежать рух до кінця вересня
11:40
Ярослав Юрчишин
"Якщо хтось критикує Президента − одразу в бій", − нардеп Юрчишин про сутичку у Раді
11:33
Владислав Сіренко
Український важковаговик перед боєм з росіянином провів тренування біля підніжжя Ейфелевої вежі. ФОТО
11:15
Зеленський
Цікавить, чи можемо предметно зустрітися з Путіним, - Зеленський
11:01
Дональд Трамп на шоу UFC
Нокаутую за кілька секунд: Трамп пофантазував про свій боксерський поєдинок з Байденом
10:54
Ярослав Юрчишин
"У правовій державі справа "вагнерівців" спровокувала б імпічмент президента", – нардеп Юрчишин
10:44
Данія
Данія стала першою країною в ЄС, яка скасувала карантин
10:40
Зеленський
Ми потрібні НАТО. Без України міцного Євросоюзу не буде, - Зеленський на форумі YES
10:39
Ломаченко - Лопес
Редкач познущався над спробами Ломаченка отримати реванш з Лопесом
10:09
Зеленський
Зеленський не знає, чи є у світу стратегія деокупації Ялти
10:08
Чартерним рейсом з Афганістану евакуювали українку з дитиною, - МЗС
10:01
Анна Рижикова
Українці здобули ще дві нагороди у фіналі "Діамантової ліги"
09:49
Оксана Маркарова
США підтвердили допомогу Україні в протистоянні агресії РФ, - Маркарова
09:35
Олександр Усик
Ф'юрі несподівано змінив думку про шанси Усика у бою з Джошуа
09:14
вакцина
Новий рекорд щеплень за добу: вакцинували 173 615 людей
09:08
Путін Меркель
Меркель обіцяла німцям те, що міг гарантувати лише Путін, або Переклад має значення
09:01
Неймар (ліворуч)
Збірна Бразилії повторила неймовірне досягнення у кваліфікації ЧС
08:56
"Дія" не працюватиме протягом доби через оновлення послуг
08:42
Дмитро Кулеба
Потрібно розмовляти з Путіним, - Кулеба щодо врегулювання конфлікту на Донбасі
08:34
ФІФА
Європейські ліги оприлюднили заяву через плани ФІФА проводити ЧС з футболу кожних 2 роки
08:23
сепар
Окупанти на Донбасі 12 разів порушили "тишу", двоє українських військових поранено
08:16
Ліонель Мессі (в центрі)
Мессі зробив хет-трик у відборі ЧС-2022 та побив рекорд Пеле
08:14
Коронавірус: за добу померли 76 українців
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV