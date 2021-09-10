Причин для покарання Гео Лероса немає, "слуги" діють маніпулятивно, - Давидюк

Таку думку він висловив в ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Якщо Тищенко хоче демонструвати силу, то нехай йде в приймальню Віталія Кличка і там її демонстроє. Оскільки з Гео Леросом вони знаходяться в різних вагових категоріях. Але, насправді, якщо ми говоримо про парламентаризм, то забороняти говорити - це автократія та натяки на елементи диктатури. Якщо Тищенко думає, що він сильніший, то парламент не те місце, де потрібно це показувати. Тут дається слово кожному", - пояснив Давидюк



Давидюк зауважив, що виходячи з цього фракція "Слуга народу" діє дуже маніпулятивно та несправедливо відсторонюючи обох нардерпів. Він додав, що причини для відсторонення від засідань Верховної Ради Гео Лероса немає причин.



"Що ж такого сказав Лео Герос? Про те, що було написано в CNN? Виходить так, що говорячи неприємні і правдиві речі про владу тебе можуть відсторонити від роботи. Це вже схоже на цензуру. Я вважаю, що покаранням Тищенка хочуть покарати і Лероса. Це абсурдно і несправедливо",- додав Давидюк



Давидюк додав, що Тищенко є людиною, яка не розуміє для він знаходиться в парламенті. На його думку, закривати рот силою не є парламентською поведінкою.

Нагадаємо, 9 вересня у Верховній Раді сталася штовханина між позафракційним нардепом Гео Леросом і "слугою народу" Миколою Тищенком

Регламентний комітет Ради розгляне ситуацію зі штовханиною в парламенті між позафракційним нардепом Гео Леросом і "слугою" Миколою Тищенком