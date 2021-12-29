Придушення свободи послабить тих, хто цим займається, - ЄС засудив ліквідацію "Меморіалу" в РФ

Про це Боррель написав у Twitter.

"ЄС рішуче висловлює жаль з приводу рішення Верховного суду РФ ліквідувати товариство "Міжнародний меморіал", що відіграє важливу роль у збереженні пам'яті про політичні репресії та порушення прав людини", - написав Боррель.

Представник ЄС додав, що здоровий розвиток суспільства можливий тоді, коли люди критично дивляться на минуле. Боррель підкреслив, що придушення свободи матиме наслідки для тих, хто цим займається.

"Придушення свободи зрештою послабить тих, хто займається такою діяльністю", - наголосив Боррель.



Нагадаємо, 28 грудня Верховний суд Росії ухвалив рішення про ліквідацію історико-просвітницької та правозахисної організації "Меморіал".

США та Велика Британія засудили ліквідацію організації та назвали її спробою придушити свободу слова та стерти історію. Також засудила ліквідацію "Меморіалу" Німеччина.

Естонський інститут історичної пам'яті заявив, що має намір працевлаштувати науковців з ліквідованого російського товариства "Меморіал".

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Довідка: "Міжнародний меморіал" займався вивченням і збереженням пам'яті про політичні репресії в СРСР у ХХ ст., а також правозахисною діяльністю, у тому числі перерахуванням та підтримкою політичних в'язнів у Росії.