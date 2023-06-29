Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що повідомлення про угоду, укладену за посередництва Лукашенка і спрямовану на припинення збройного повстання найманців Пригожина, дозволяють припустити, що залучені сторони, можливо, досі обговорюють деталі угоди.

Згідно з даними відстеження рейсів від 27 червня, що представила незалежна білоруська моніторингова група The Hajun Project, літак "кухаря Путіна" вилетів з аеродрому Мачулищі в Білорусі у напрямку РФ вилетів до Москви, а потім одразу ж – до Санкт-Петербурга.

Військовий злочинець, колишній російський офіцер і блогер Ігор Гіркін стверджував, що Пригожин повернувся до РФ для переговорів з неназваними російськими офіційними особами та радою командирів ПВК Вагнера.

При цьому в ISW не можуть незалежно підтвердити, чи дійсно Пригожин повернувся до Росії, а також подробиці передбачуваного візиту. Однак у звіті йдеться, що Пригожин міг ненадовго повернутися, щоб опрацювати додаткові деталі угоди, укладеної Лукашенком.

Російські джерела продовжували спекулювати на специфіці цієї угоди. Так, російський воєнкор, пов'язаний з вагнерами, опублікував інтерв'ю з білоруським найманцем цієї ПВК, у якому бойовик заявив, що компанія відкрила "новий бойовий напрямок" у Білорусі, і що деякі найманці будуть "працювати в Росії ", а деякі "працюють у Білорусі".

Російське опозиційне видання "Медуза" з посиланням на джерело в Міноборони РФ заявило, що лише 1000 найманців ПВК Вагнера вирушили до Білорусі разом із Пригожиним.

За даними білоруського опозиційного каналу "Бєламова", на супутникових знімках від 27 червня видно будівництво нового військового об'єкта в Осиповичському районі РБ, який не було видно 13 червня. Це дозволяє припустити, що це може бути будівництво тренувального табору вагнерівців.

При цьому не ясно, чи з'явилося будівництво військового об'єкта до оголошення про угоду Пригожина та Лукашенка 24 червня, і експерти ISW не можуть незалежно підтвердити, чи має цей об'єкт якесь відношення до вагнерівців.

"Однак широко поширені спекуляції навколо позиції Вагнера у Білорусі припускають, що деякі аспекти угоди все ще перебувають у стадії опрацювання", - йдеться у звіті.

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом".

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.