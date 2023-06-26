Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Пригожин може стати частиною плану Кремля з захоплення влади у Білорусі. Він може готувати державний переворот проти Лукашенка й почати потужнішу кампанію з поглиблення Білорусі з РФ. Адже, хоча Пригожин і його ПВК є найманцями, контролюються вони ФСБ. Тому будуть вони керуватись виключно інтересами Кремля. Пригожин може реалізовувати плани Путіна щодо Білорусі. В тому числі і ймовірного захоплення влади в Білорусі", - пояснив Ковалевський.