Пригожин може готувати держпереворот у Білорусі, - представник Об’єднаного перехідного кабінету Ковалевський
Представник із закордонних справ білоруського Об’єднаного перехідного кабінету Валерій Ковалевський вважає, що ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин може готувати силове захоплення влади в Білорусі
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Пригожин може стати частиною плану Кремля з захоплення влади у Білорусі. Він може готувати державний переворот проти Лукашенка й почати потужнішу кампанію з поглиблення Білорусі з РФ. Адже, хоча Пригожин і його ПВК є найманцями, контролюються вони ФСБ. Тому будуть вони керуватись виключно інтересами Кремля. Пригожин може реалізовувати плани Путіна щодо Білорусі. В тому числі і ймовірного захоплення влади в Білорусі", - пояснив Ковалевський.
- У п'ятницю, 23 червня, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
- Ввечері у суботу, 24 червня 2023 року, наближений до адміністрації самопроголошеного президента Республіки Білорусь ТГ-канал "Пул першого" оприлюднив текст від пресслужби Олександра Лукашенка про те, що Пригожин погодився зупинити рух колон на Москву
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