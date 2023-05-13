Пригожин намагається відродити політичну ауру Жириновського, - Фейгін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Пригожин дещо нестриманий, але водночас добре розуміє, чого він хоче. Я б не сказав, що Пригожин у своїй емоційності нездатний маніпулювати, він її у потрібному напрямі регулює, артикулює всіма цими образами, використовує дуже зважено ненормативну лексику. Цим він нагадує Жириновського. Жириновський також був холоднокровний, хоча й запальний, емоційно нестриманий. Звісно, Пригожин повторює політичну ауру Жириновського, намагається її відродити. Тут багато схожого. У них змішане єврейсько-російське походження, вони абсолютно ексцентричні обоє. Але Жириновський був людиною системи, а Пригожин – її сторонній елемент", - сказав російський опозиціонер.



Марк Фейгін нагадав, що Пригожин 9 років відсидів, займався кримінально-кулінарною сферою – це все не надто вітається владними інституціями, відомствами, традиціями.



"Тому, Пригожин іде тим шляхом, яким можна: він намагається бути епатажним, заручитися підтримкою й симпатіями найпримітивнішого обивателя, розраховує на люмпена. І люмпен, до речі, симпатизує Пригожину, абсолютно точно, вони дійсно заражаються його уявною природною харизмою. На мій погляд, він дуже "продуктовий" тип, тому що над ним працюють піарники, він знає, де дозувати і як. Але Пригожин все далі просувається у своєму конфлікті з владними інституціями й окремими керівниками. Він починав з армійських чинів, очільників міноборони й генштабу, а закінчує вже реально натяками на першу особу. Беручи до уваги ситуацію на фронті та всі недолугі спроби взяти Бахмут, мені здається, що це все якось поєднується. Що це для нього означає? Те саме, що й раніше, – він може стати жертвою змови чи знищення з боку своїх, бо все ясніше публічно висловлює погрозу", - зауважив Фейгін.

6 травня у Washington Post писали, що Путін підтримав Шойгу у протистоянні з Пригожиним

10 травня російські ЗМІ із посиланням на джерела, близькі до АП, інформували, що заяву Пригожина про "дідугана Путіна" Кремль сприйняв як серйозну загрозу









