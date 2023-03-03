Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

З учасниками "Вагнерьонка" регулярно зустрічаються депутати, проросійські журналісти та блогери, а також ветерани бойових дій ПВК Вагнера.

Цільова аудиторія "Вагнерьонка" - молоді люди віком від 16 до 25 років, а головним завдання є "прищеплення молодому поколінню любові до своєї вітчизни".

"Для відвідин клубу школярів навіть відпускають з уроків, а у вільний час учасникам клубу пропонують пограти в симулятор військового безпілотника Таким чином, бачимо, що путінський режим, на манеру фашистському Третьому рейху, намагається виростити ціле покоління росіян, які готові будуть воювати за ідеї їхнього вождя", - зауважили в ЦПД.