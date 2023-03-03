Пригожин організував клуб "Вагнерьонок" для залучення підлітків і молоді до співпраці з найманцями
На базі так званої ПВК Вагнера у російському Санкт-Петербурзі запрацював молодіжний клуб "Вагнерьонок"
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
З учасниками "Вагнерьонка" регулярно зустрічаються депутати, проросійські журналісти та блогери, а також ветерани бойових дій ПВК Вагнера.
Цільова аудиторія "Вагнерьонка" - молоді люди віком від 16 до 25 років, а головним завдання є "прищеплення молодому поколінню любові до своєї вітчизни".
"Для відвідин клубу школярів навіть відпускають з уроків, а у вільний час учасникам клубу пропонують пограти в симулятор військового безпілотника Таким чином, бачимо, що путінський режим, на манеру фашистському Третьому рейху, намагається виростити ціле покоління росіян, які готові будуть воювати за ідеї їхнього вождя", - зауважили в ЦПД.
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