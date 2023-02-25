Ці слова оприлюднила пресслужба Пригожина.

"Сотні тисяч солдатів, які гинуть на фронті, до 24 лютого 2022 року були слюсарями, кухарями вчителями та комерсантами", - написав головний вагнерівець, відповідаючи на звинувачення, що він всього лиш бізнесмен та "повар Путіна" і не повинен лізти у державне управління.

Ці слова відразу підхопили російські пропагандисти і звернулись до Пригожина за додатковим коментарем.

"Сотні тисяч воюють, і хтось із них гине – ось, що мається на увазі", - відповів Пригожин.