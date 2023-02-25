Пригожин визнав, що в Україні "гинуть сотні тисяч солдатів" збройних формувань РФ
Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин під час суперечки з губернатором Свердловської області Євгеном Куйвашевим проговорився, що в Україні "гинуть сотні тисяч солдатів" з РФ
Ці слова оприлюднила пресслужба Пригожина.
"Сотні тисяч солдатів, які гинуть на фронті, до 24 лютого 2022 року були слюсарями, кухарями вчителями та комерсантами", - написав головний вагнерівець, відповідаючи на звинувачення, що він всього лиш бізнесмен та "повар Путіна" і не повинен лізти у державне управління.
Ці слова відразу підхопили російські пропагандисти і звернулись до Пригожина за додатковим коментарем.
"Сотні тисяч воюють, і хтось із них гине – ось, що мається на увазі", - відповів Пригожин.
- Нагадаємо, декілька днів тому Пригожин звинуватив Шойгу та голову генштабу РФ у держзраді через ненадання боєприпасів ПВК Вагнера.
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