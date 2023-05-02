Пригожин заявив про вбивство командувача ТРО Танцюри. У ЗСУ спростували інформацію
У Збройних силах України спростували заяви очільника ПВК Вагнера Євгена Пригожина про нібито вбивство командувача Сил територіальної оборони України Ігоря Танцюри під Бахмутом
Про це повідомив речник Командування Сил територіальної оборони ЗСУ Денис Зелінський, інформує Суспільне.
"Ми офіційно спростовуємо це твердження. Ми не коментуємо будь-яких вкидів ворожої пропаганди. Всі живі та здорові", — сказав він.
Раніше керівник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив про знищення під Бахмутом автомобіля, в якому "імовірно перебував" Танцюра.
"Сьогодні артилерійськими підрозділами ПВК Вагнера при підході резервів із населеного пункту Часів Яр до населеного пункту Бахмут було знищено бронеавтомобіль, у якому, ймовірно, перебував командувач силами територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра", — йдеться у заяві Пригожина.
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