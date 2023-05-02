Про це повідомив речник Командування Сил територіальної оборони ЗСУ Денис Зелінський, інформує Суспільне.

"Ми офіційно спростовуємо це твердження. Ми не коментуємо будь-яких вкидів ворожої пропаганди. Всі живі та здорові", — сказав він.

Раніше керівник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив про знищення під Бахмутом автомобіля, в якому "імовірно перебував" Танцюра.

"Сьогодні артилерійськими підрозділами ПВК Вагнера при підході резервів із населеного пункту Часів Яр до населеного пункту Бахмут було знищено бронеавтомобіль, у якому, ймовірно, перебував командувач силами територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра", — йдеться у заяві Пригожина.