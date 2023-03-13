Пригожин заявив про врегулювання конфлікту з російським міноборони
Засновник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин заявив про те, що врегулював конфлікт з російським міністерством оборони щодо нестачі снарядів
Про це інформує Bloomberg.
За словами Пригожина, ПВК Вагнера за останні 48 годин отримала 27 вантажівок. Він зазначив, що "боєприпаси течуть з міністерства оборони",
"Ніякого конфлікту між бойовиками ПВК Вагнера та міноборони немає", - заявив Пригожин.
- Нагадаємо, між Євгеном Пригожиним та вищим військовим керівництвом РФ давно напружені стосунки. Так 21 лютого стало відомо, що він неодноразово скаржився на брак належного постачання боєприпасів його бойовикам, публічно критикував і скандалив із чиновниками російського міноборони, зокрема з його головою Сергієм Шойгу. Нещодавно засновник ПВК Вагнера заявив, що його та інших високопоставлених вагнерівців повністю відключили від урядової лінії зв'язку РФ та заблокували всі перепустки до російських міністерств.
- 13 березня Інститут вивчення війни констатував, що конфлікт між міноборони Росії та Євгеном Пригожиним досяг апогею на тлі битви за Бахмут.
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