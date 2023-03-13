Пригожин заявив про врегулювання конфлікту з російським міноборони

Про це інформує Bloomberg.

За словами Пригожина, ПВК Вагнера за останні 48 годин отримала 27 вантажівок. Він зазначив, що "боєприпаси течуть з міністерства оборони",

"Ніякого конфлікту між бойовиками ПВК Вагнера та міноборони немає", - заявив Пригожин.