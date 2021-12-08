Приїхали не на екскурсію: Зірковий футболіст "Динамо" пригрозив "Бенфіці" перед матчем ЛЧ

Про це повідомляє SportArena.



Миколенко впевнений, що "Бенфіка" буде під серйозним тиском і це може бути плюсом для "Динамо".



"Для "Бенфіки" це матч року, але і ми приїхали не на екскурсію. Ми хочемо показати хорошу гру та результат. Напевно, тиск менший, бо вже немає шансів пройти, але, може, це і на краще, бо ми будемо більш розкуті, а "Бенфіка" – під тиском. Вони програли минулий матч у чемпіонаті. Сподіваюся, що нам це буде тільки на руку", – сказав Віталій Миколенко.



У групі E після 5-ти матчів "Динамо" набрало лише 1 пункт і втратило будь-які шанси на вихід у плей-офф, як ЛЧ, так і Ліги Європи.



"Баварія" з 15 очками займає перше місце в групі. Друге місце і сім очок у "Барселони". П'ять набраних балів в "Бенфіки".



Сьогодні, 8 грудня, у 6-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє у Лісабоні проти місцевої "Бенфіки". Початок о 22:00. Цей матч матиме турнірне значення лише для португальців.

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