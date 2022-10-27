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Приїзд директора ЦРУ до Києва свідчить про серйозність можливої ядерної атаки з боку РФ, - Згурець

27 жовтня, 2022 четвер
09:39
війна з Росією росія ядерна зброя

Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що таємний приїзд керівника ЦРУ до Києва свідчить про серйозність намірів Росії використати ядерну зброю проти України

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я ставлю приїзд керівника ЦРУ до Києва в один ряд з перемовинами міністрів оборони США та Великої Британії, а також дзвінками російського міністра оборони Шойгу до своїх колег із Франції, Великої Британії та США. Росія зараз дуже активно нагнітає щодо якоїсь "брудної бомби", яку нібито має застосувати Україна. Все це взаємопов'язано. Хочу нагадати, що останній раз директор ЦРУ приїжджав до України напередодні вторгнення Росії. Тоді він наводив докази, яким чином Росія буде здійснювати вторгнення в Україну", - пояснив Згурець.

Аналітик вважає, що Росія може вдатись до серйозних провокацій на Запорізькій АЕС

"Зараз складається враження, що ми виходимо на новий етап загострення російсько-української війни, де нагнітання росіян навколо ядерної "брудної бомби" стосується, на мою думку, Запорізької АЕС. Вчора було повідомлення про незрозумілі дії росіян на сховищі сухих відходів ЗАЕС. Тому зараз багато експертів вважають, що Росія сама може використати Запорізьку АЕС, як масштабну "брудну бомбу" в тому випадку, якщо російські війська будуть відступати з окупованої території України", - додав він.

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Росія
Франція
Сергій Згурець
російська армія
ЦРУ
окупанти
Запорізька АЕС
США
Велика Британiя
ядерна небезпека
ядерна бомба
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