Приїзд у Київ російської медійниці Овсяннікової краще ігнорувати, - медіаекспертка Лигачова
Наталія Лигачова, голова ГО "Детектор медіа" вважає, що в Україні краще знають як працює російська пропаганда ніж у Росії, тому пресконференція російської медійниці у Києві – це чистої води провокація
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
Медіаекспертка прокоментувала запланований у Києві на 1 червня брифінг ексредакторки "Первого канала" Марії Овсяннікової на тему "Як працює російська пропаганда".
"Дякувати Богові, завтра Овсяннікової у "Інтерфаксі" не буде. Я особисто звернулася до Олександра Мартиненка і він це підтвердив. Бо зрозуміло, що це чистої води провокація. Мені дуже шкода, що західні журналісти й Захід піддаються під такі речі як казус Овсяннікової" – зазначила шеф-редактор сайту "Детектор медіа".
Наталія Лигачова додала, що ми не знаємо повної інформації щодо вчинку Овсяннікової у прямому ефірі служби новин російського каналу, чи це було щире каяття, чи спецоперація російських спецслужб, або ж все разом.
"Але навіщо у Київ зараз приїздити російському журналісту, хай, навіть, він і заявив плакатиком проти війни в Україні, і розповідати як працює російська пропаганда. Ми й так знаємо, як вона працює, а то й краще ніж росіяни. Хай вони це росіянам розповідають. Я думаю, нам потрібно єдине що робити - це ігнорувати подібні речі та події" – зауважила Лигачова.
Також медіаекспертка запевнила, що проблема "хороших руських" буде все більше і більше ставати гучною, бо дуже великі на це витрачаються кошти й у цьому безпосередньо задійяний Кремль.
- Ексредакторка "Первого канала" Марія Освяннікова планувала 1 червня дати в Києві пресконференцію
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