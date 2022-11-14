Про це інформує Служба безпеки України.

"Співробітники Служби безпеки затримали російського військовослужбовця у звільненому Херсоні. Чоловік був перевдягнений у цивільну форму і намагався прикинутися "місцевим", - пише пресслужба.

Рашист зізнався, що професійний військовий із 69-ї окремої бригади прикриття збройних сил Росії.

Командування окупантів залишило росіянина збирати інформацію, коригувати вогонь по ЗСУ та виконувати диверсійні завдання у звільненому Херсоні.

20-річний росіянин - Кривошеєв Микола - приїхав на війну в Україну з Алтаю.

11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтвердило ГУР Міністерства оборони

12 листопада Сили оборони вдарили по будівлі на Херсонщині, у якій перебувало до 500 військових РФ, було відомо про 16 загиблих

Також відомо, що з 7 по 13 листопада Сили оборони на Херсонщині звільнили від загарбників 179 сіл та міст на понад 4,5 тис. кв. км території

14 листопада речниця ОК "Південь" Гуменюк повідомила, що під час втечі з Херсону росіяни покинули гелікоптери, танки та РСЗВ

Також Інститут вивчення війни зазначив, що Росія посилить наступ на Донеччині після відступу з Херсону.

Тарас Березовець, офіцер першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, зазначив, що декілька сотень російських дезертирів залишаються на звільненій частині Херсонщини та грабують місцеве населення.

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