Прикидався місцевим: у Херсоні затримали перевдягненого російського військового
СБУ в Херсоні взяла у полон перевдягненого російського військового, який мав збирати інформацію та коригувати вогонь в деокупованому місті
Про це інформує Служба безпеки України.
"Співробітники Служби безпеки затримали російського військовослужбовця у звільненому Херсоні. Чоловік був перевдягнений у цивільну форму і намагався прикинутися "місцевим", - пише пресслужба.
Рашист зізнався, що професійний військовий із 69-ї окремої бригади прикриття збройних сил Росії.
Командування окупантів залишило росіянина збирати інформацію, коригувати вогонь по ЗСУ та виконувати диверсійні завдання у звільненому Херсоні.
20-річний росіянин - Кривошеєв Микола - приїхав на війну в Україну з Алтаю.
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