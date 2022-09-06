Про це інформує Державна прикордонна служба України.

"Одного березневого дня захисники збили ворожий винищувач Су-30СМ. Винищувач мав викрити позиції українських військових та місця дислокації засобів ППО, але провалив завдання завдяки нашим захисникам. Екіпаж катапультувався: одного з військових РФ затримала група бійців на чолі зі Щасливчиком, а другого – Сили оборони України", – йдеться в повідомленні.

Затриманий виявився командиром авіаційної частини, що дислокується в тимчасово окупованому Криму.

За захист державного суверенітету прикордонника на псевдо Щасливчик відзначили нагрудним знаком "За заслуги перед Збройними силами України".

Повідомляється, що прикордонник з позивним Щасливчик уже понад 10 років служить у ДПСУ. Перший місяць війни боєць разом із побратимами зі Збройних сил України, Нацгвардії та інших підрозділів захищали кордон на Півдні.