Прикордонника, який узяв у полон командира російської авіачастини, нагородили "За заслуги перед ЗСУ"
Прикордонника на псевдо Щасливчик нагородили "За заслуги перед ЗСУ". Воїн зловив командира російської авіачастини після знищення літака
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
"Одного березневого дня захисники збили ворожий винищувач Су-30СМ. Винищувач мав викрити позиції українських військових та місця дислокації засобів ППО, але провалив завдання завдяки нашим захисникам. Екіпаж катапультувався: одного з військових РФ затримала група бійців на чолі зі Щасливчиком, а другого – Сили оборони України", – йдеться в повідомленні.
Затриманий виявився командиром авіаційної частини, що дислокується в тимчасово окупованому Криму.
За захист державного суверенітету прикордонника на псевдо Щасливчик відзначили нагрудним знаком "За заслуги перед Збройними силами України".
Повідомляється, що прикордонник з позивним Щасливчик уже понад 10 років служить у ДПСУ. Перший місяць війни боєць разом із побратимами зі Збройних сил України, Нацгвардії та інших підрозділів захищали кордон на Півдні.
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