Прикордонники не видавали довідку переможниці нацвідбору на Євробачення-2022 Аліні Паш про перетин адмінмежі з окупованим Кримом, - ДПСУ

Про це помідомив помічник голови Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді".



"Держприкордонслужба проаналізувала інформацію, що була поширена Суспільним мовником України про документ, начебто, наданий відомством фізичній особі для представлення в рамках відбору на Євробачення. Повідомляємо, нам не відомо, що за документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався, та під таким номером нікому не надавався", - сказав він.



Відомство також отримало офіційне звернення від Національної суспільної телерадіокомпанії України щодо підтвердження створення такого документу. Демченко додав, що мовник отримає відповідь ДПСУ "у найближчий час".



Помічник голови ДПСУ уточнив, що наразі підрозділ служби опрацьовує відповідь на звернення самої Аліни Паш щодо її перетину кордону, яке надійшло і зареєстроване у відомстві.

Нагадаємо, 12 лютого 2022 року, під час прямого етеру на "Суспільному" переможницею фінального відбору для участі від України на міжнародному пісенному конкурсі Eurovision-2022 визначили Аліну Паш.

Користувачі Facebook неоднозначно сприйняли перемогу Паш через її відвідини окупованого Криму під час війни з Росією у 2015 році та світлину на Червоній площі в Моcкві.

Одеський активіст Сергій Стерненко заявив, що співачка Alina Pash, яка перемогла у нацвідборі на Євробачення-2022, могла підробити довідку про відвідини окупованого Криму від Держприкордонслужби.

Голова оргкомітету Нацвідбору Євробачення-2022 Лодигін заявив про готовність піти у відставку через скандал навколо конкурсу.