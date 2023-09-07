Прикордонники підняли український прапор у Строївці та Тополях на Харківщині
Українські бійці "Сталевого Кордону" підняли український прапор над селами Строївка та Тополі Харківської області. Вони знаходяться у так званій сірій зоні
Про це повідомляє Держприкордонна служба.
Зазначається, що населені пункти Строївка та Тополі знаходяться на кордоні з Росією у так званій сірій зоні.
За даними прикордонників, після деокупації Харківської області на територію цих селищ ніхто не заходив через замінування. Наразі бійці проклали безпечний шлях та підняли український прапор.
- У середу, 23 серпня, бійці 47-ї ОМБр підняли український стяг з підписом Залужного у селі Роботине на Мелітопольському напрямку.
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