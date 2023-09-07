Прикордонники підняли український прапор у Строївці та Тополях на Харківщині

Про це повідомляє Держприкордонна служба.

Зазначається, що населені пункти Строївка та Тополі знаходяться на кордоні з Росією у так званій сірій зоні.

За даними прикордонників, після деокупації Харківської області на територію цих селищ ніхто не заходив через замінування. Наразі бійці проклали безпечний шлях та підняли український прапор.