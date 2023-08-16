Про це одному з українських видань розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

Так, відповідну постанову Кабміну надруковано в Урядовому кур'єрі.

"Змінами, що нещодавно розглядалися на засіданні уряду, надано можливість на перетин кордону громадянам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції (з початку збройної агресії РФ у 2014 році до 30 квітня 2018 року, – ред.)", - сказав Демченко.

За його словами, виїзд цієї категорії громадян можливий за наявності документів, які підтверджують умову для пропуску.

"Зазначу, що це стосується осіб, чиї близькі родичі, зокрема, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час безпосередньої участі в АТО або забезпеченні її проведення", - наголосив речник ДПСУ.