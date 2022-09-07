Прикордонники показали, як на Чернігівщині збили ворожий дрон із записами позицій РФ
На Чернігівщині український снайпер-прикордонник збив дрон росіян із записами позицій РФ. Тепер його використовуватимуть українці
Про це Держприкордонслужба повідомила в телеграмі.
"Снайпер-прикордонник майстерно приземлив ворожий дрон на Чернігівщині. Наш боєць здійснив настільки влучний постріл, що пошкодив лише один з гвинтів квадрокоптера", - наголосили прикордонники.
У безпілотнику знайшли карту пам'яті із записами українських і російських позицій, зокрема в інфрачервоному режимі. Інформацію ретельно вивчать, а дрон полагодять і використовуватимуть українські захисники.
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