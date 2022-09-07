Про це Держприкордонслужба повідомила в телеграмі.

"Снайпер-прикордонник майстерно приземлив ворожий дрон на Чернігівщині. Наш боєць здійснив настільки влучний постріл, що пошкодив лише один з гвинтів квадрокоптера", - наголосили прикордонники.

У безпілотнику знайшли карту пам'яті із записами українських і російських позицій, зокрема в інфрачервоному режимі. Інформацію ретельно вивчать, а дрон полагодять і використовуватимуть українські захисники.

7 вересня Повітряні сили ЗСУ показали, як збили з "бука" російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" на Херсонщині.

7 вересня українські десантники показали, як збили два російські штурмовики Су-25 "Грач" із переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

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