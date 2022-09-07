Українські десантники показали, як збили два російські штурмовики Су-25
Уранці 7 вересня українські десантники збили два російські літаки Су-25 "Грач" із переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла"
Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.
"Сьогодні 07 вересня, в одному з районів виконання завдань, підрозділами протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади та 80-ї окремої десантно-штурмова бригади ДШВ ЗС України були успішно збиті два російські штурмовики Су-25 "Грач"", - наголосили українські захисники.
ЗСУ збили ворожі літаки з переносних зенітно-ракетних комплексів "Ігла".
На відео показана робота зенітників 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.
- 7 вересня Повітряні сили ЗСУ показали, як збили з "бука" російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" на Херсонщині.
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