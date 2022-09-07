Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.

"Сьогодні 07 вересня, в одному з районів виконання завдань, підрозділами протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади та 80-ї окремої десантно-штурмова бригади ДШВ ЗС України були успішно збиті два російські штурмовики Су-25 "Грач"", - наголосили українські захисники.

ЗСУ збили ворожі літаки з переносних зенітно-ракетних комплексів "Ігла".

На відео показана робота зенітників 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

7 вересня Повітряні сили ЗСУ показали, як збили з "бука" російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" на Херсонщині.

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