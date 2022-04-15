Прикордонники разом з ЗСУ знищили колону росіян на Сході. Відео

Про це повідомляє офіційний Facebook Держприкордонної служби України.



"Прикордонники разом з воїнами ЗСУ продовжують бити ворога, який вдерся в нашу країну. В одному з боїв на сході українські захисники знищили кілька танків та БМП противника. Дякуємо нашим захисникам за героїзм і влучність. Втрати живої сили агресора ще уточнюються", - йдеться у дописі.



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Нагадаємо, прикордонники взяли під контроль окремі ділянки українського кордону на раніше окупованих територіях.

13 квітня в Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині лунали постріли в бік української прикордонної застави.

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