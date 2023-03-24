Прикордонники відбили 3 атаки "вагнерівців" у Бахмуті
У п'ятницю, 24 березня, українські прикордонники відбили три атаки "вагнерівців" у Бахмуті
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Один з опорних пунктів захисників ворог штурмував двічі. За вогневої підтримки мінометів бійці затримали підхід резерву загарбників, що змусило ворога зупинити атаку. Остаточно відступити найманців прикордонники змусили у стрілецькому бою", - пише ДПСУ.
Орієнтовні втрати росіян складають з 4 вбитих та 10 поранених.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.03
Купівля 38.03Продаж 38.79
-
EUR
Купівля 40.56Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе