Прикордонники відбили штурм на околиці Бахмута й ліквідували 8 загарбників

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Як розповіли прикордонники, російські війська розпочали серію штурмових атак позицій наших оборонців на околиці Бахмута надвечір 7 березня. Бій із невеликими перервами тривав до самого ранку. Ворожих піхотинців підтримувала артилерія та реактивні системи залпового вогню, також противники застосували касетні боєприпаси.

Для ліквідації ворога українські війська застосовували мінометні розрахунки та аеророзвідку, а при безпосередньому зіткненні противника вражали зі стрілецької зброї.

"Попри руйнування частини фортифікацій від обстрілів наші захисники рубіж оборони втримали. У ході невдалого штурму загарбники орієнтовно втратили 31 особу – 8 вбитими та 23 пораненими", – додали в ДПСУ.