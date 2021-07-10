Прикордонники врятували парашутиста, якого віднесло у відкрите море під час навчань Sea Breeze

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Позаштатна ситуація сталася під час десантування з гелікоптера на острів Зміїний. Різким поривом вітру одного з парашутистів віднесло на значну відстань від острова і він був змушений десантуватися у море.

У ході пошуково-рятувальної операції зниклого виявив катер морської охорони проєкту "Гриф" Ізмаїльського загону Морської охорони на відстані понад 1,5 км на південь від Зміїного.

Бійця понад дві години тримали на воді спеціальні засоби рятування, якими він був споряджений перед десантуванням.

