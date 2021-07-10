Прикордонники врятували парашутиста, якого віднесло у відкрите море під час навчань Sea Breeze
Під час військових навчань Sea Breeze-2021 прикордонники врятували парашутиста, якого поривом вітру віднесло у відкрите море
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Позаштатна ситуація сталася під час десантування з гелікоптера на острів Зміїний. Різким поривом вітру одного з парашутистів віднесло на значну відстань від острова і він був змушений десантуватися у море.
У ході пошуково-рятувальної операції зниклого виявив катер морської охорони проєкту "Гриф" Ізмаїльського загону Морської охорони на відстані понад 1,5 км на південь від Зміїного.
Бійця понад дві години тримали на воді спеціальні засоби рятування, якими він був споряджений перед десантуванням.
- Нагадаємо, 10 липня в Україні завершилися багатонаціональні військові навчання Sea Breeze-2021, які тривали з 28 червня.
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