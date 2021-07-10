В Україні завершилися військові навчання Sea Breeze

Про це повідомляє ВМС ЗСУ в facebook.

"Навчання Sea Breeze 2021 завершено. Всі покладені завдання виконані в повному обсязі", – заявив командувач Військово-Морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа.

Зазначається, що кораблі, які брали участь у навчаннях, повернулися до Одеси, звідки вирушать до Болгарії.

Навчання Sea Breeze проходили з 28 червня до 10 липня в регіоні Чорного Моря. Україна та США спільно провели навчання за участю та підтримки 32 країн.

Навчання Sea Breeze - багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборони і військових відносин між Міністерствами оборони США і України від 1993 року. Організаторами навчань виступають України та США.



Нагадаємо, Навчання Sea Breeze-2021 тривали з 28 червня по 10 липня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові навчання Sea Breeze-2021 є сигналом, що Україна не залишається наодинці з російською агресією.

Росія посилила угруповання військових кораблів у Чорному морі на тлі міжнародних військових навчань Sea Breeze-2021.

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