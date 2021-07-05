РФ посилила угруповання кораблів у Чорному морі на тлі Sea Breeze-2021
Росія посилює угруповання військових кораблів у Чорному морі на тлі міжнародних військових навчань України та союзників Sea Breeze-2021
Про це повідомила пресслужба Чорноморського флоту РФ, передають росЗМІ.
Як зазначається, російські військові посилюють угруповання кораблів у Чорному морі за рахунок ракетного крейсера "Москва" і фрегата з крилатими ракетами "Калибр" "Адмирал Эссен", які повертаються після навчань з Середземного моря.
За інформацією військових, кораблі здійснюють перехід з Середземного моря в пункт постійного базування (окупований - ред.) Севастополь. Зараз вони проходять чорноморські протоки Дарданелли і Босфор.
“Після прибуття в Севастополь кораблі поповнять матеріальні запаси, проведуть плановий технічний огляд і продовжать виконання завдань”, - повідомив флот.
- Навчання Sea Breeze-2021 тривають з 28 червня по 10 липня. Їхня головна мета - підвищити взаємосумісність підрозділів ВМС України та США, а також держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань щодо забезпечення морської безпеки, миру та стабільності в Чорноморському регіоні.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові навчання Sea Breeze-2021 є сигналом, що Україна не залишається наодинці з російською агресією.
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