РФ посилила угруповання кораблів у Чорному морі на тлі Sea Breeze-2021

Про це повідомила пресслужба Чорноморського флоту РФ, передають росЗМІ.

Як зазначається, російські військові посилюють угруповання кораблів у Чорному морі за рахунок ракетного крейсера "Москва" і фрегата з крилатими ракетами "Калибр" "Адмирал Эссен", які повертаються після навчань з Середземного моря.

За інформацією військових, кораблі здійснюють перехід з Середземного моря в пункт постійного базування (окупований - ред.) Севастополь. Зараз вони проходять чорноморські протоки Дарданелли і Босфор.

“Після прибуття в Севастополь кораблі поповнять матеріальні запаси, проведуть плановий технічний огляд і продовжать виконання завдань”, - повідомив флот.

Навчання Sea Breeze-2021 тривають з 28 червня по 10 липня. Їхня головна мета - підвищити взаємосумісність підрозділів ВМС України та США, а також держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань щодо забезпечення морської безпеки, миру та стабільності в Чорноморському регіоні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові навчання Sea Breeze-2021 є сигналом, що Україна не залишається наодинці з російською агресією.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb