Навчання Sea Breeze-2021 є сигналом, що Україна не залишиться наодинці з російською агресією, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові навчання Sea Breeze-2021 є сигналом, що Україна не залишається наодинці з російською агресією
Про це він заявив під час робочої поїздки на Одещину, повідомляє офіційний сайт президента України.
Зокрема, Зеленський відвідав есмінець "Росс" Військо-Морських Сил США, який бере участь у міжнародних військово-морських навчаннях Sea Breeze-2021 та поспілкувався на його борту з командувачем 6-го флоту ВМС США віце-адміралом Юджином Блеком.
Президент висловив переконання, що наймасштабніші за всю історію навчання Sea Breeze цьогоріч є сигналом того, що Україна не залишається наодинці з російською агресією.
Юджин Блек зазначив, що під час навчань відпрацьовується багато елементів для досягнення взаємосумісності, що є дуже важливим для взаємодії українських та американських військових на суші, на морі та в повітрі.
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Навчання Sea Breeze-2021 тривають з 28 червня по 10 липня. Їхня головна мета - підвищити взаємосумісність підрозділів ВМС України та США, а також держав-партнерів НАТО під час виконання спільних завдань щодо забезпечення морської безпеки, миру та стабільності в Чорноморському регіоні.
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