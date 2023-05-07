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Головна російська армія Прилєпін прийшов до тями та розповів подробиці замаху на нього

Прилєпін прийшов до тями та розповів подробиці замаху на нього

7 травня, 2023 неділя
21:45
російська армія підірвали авто з Прилєпіним

Російський письменник-пропагандист, учасник бойових дій проти армії України Захар Прилєпін каже, що в останній поїздці перед вибухом помінявся місцем з водієм. Внаслідок замаху той загинув

Ввечері у неділю, 7 травня 2023 року, тобто наступного дня після теракту в Telegram-каналі пропагандиста було опубліковано повідомлення, написане від першої особи. У ньому розкрито нові деталі замаху на його життя.

"Загинула моя рідна людина, яка працювала моїм ангелом-охоронцем 8 років. Саша "Злий" Шубін (колишній бойовик "ЛНР" та вагнерівець, колаборант з України - ред.). Безстрашний солдат і друг, і брат. Мені щойно дали телефон. У ЗМІ певна плутанина. Сашко їхав праворуч пасажирським кріслом. Я був за кермом. Вибух стався під його колесом", - заявив Прилєпін.

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Він додав, що "втратив свідомість хвилини на три, прийшов до тями і підповз до вибитого лобового скла".

"Підбігли селяни допомогли мені вибратися. У мене зламані обидві ноги (один перелом відкритий) та ще там щось. Дякую Глібу Сергійовичу Нікітіну (губернатору Нижнєгородської області РФ - ре.), що одразу надіслав гелікоптер. Звідти до міста 3 години і я не дуже впевнений, що доїхав би при тямі. Гелікоптер долетів за 16 хвилин. Вже тут мені сказали, що міни були дві. Але цей тип (виконавець замаху - ред.) злякався і одразу втік після вибуху першим. Якби підірвав другу, загинули б усі. Його зловили", - продовжив пропагандист.

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"Я справді висадив доньку за 5 хвилин до вибуху", - зазначив Захар Прилєпін.

При цьому попередня інформація за 6 травня про начебто втрату ним однієї ноги поки що не підтверджується.

теракт
Війна з Росією
окупанти
пропаганда
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