Принцеса Норвегії відмовилась від своїх обов’язків через нареченого-шамана

Про це повідомило видання AP.

Повідомляється, що 50-річна принцеса, яка є четвертою в черзі на норвезький престол, заручилася в червні з Дуреком Верретом, американцем, який на своєму вебсайті описує себе як шамана і цілителя.

Видання зазначає, що один фонд, для якого Марта Луїза була покровителем, вже припинив свій зв'язок з принцесою.

"Я вирішила, що більше не буду виконувати офіційні обов'язки для королівського дому", - сказала вона в заяві, опублікованій палацом, додавши, що рішення було прийнято за погодженням з батьками "для створення миру навколо королівського дому".

Відомо, що принцеса збереже свій титул, але палац заявив, що вона поінформувала організації, де вона все ще була покровителем, що вона відмовляється від цієї ролі, яка забезпечувала рамки для її офіційних обов'язків.

Бо Гледіч, генеральний секретар Норвезької асоціації ревматизму, сказав, що це було "впорядковане і мудре рішення нашого патрона". Асоціація розглядала можливість припинення співпраці з Мартою Луїзою через її заручини.

"Вона вирішила це питання за власною ініціативою, і це добре", - сказав Гледіч.

Також відомо, що норвезькі ЗМІ звинуватили Марту Луїзу і Веррета в тому, що вони нібито використовують свій королівський титул в комерційних цілях, а також просувають альтернативні методи охорони здоров'я.

У заяві палацу йдеться, що пара "роз'яснить різницю між власною діяльністю та королівським домом" і не буде використовувати титул принцеси або посилатися на королівських осіб у соціальних мережах або комерційній діяльності.

Згідно із заявою, Веррет не матиме титулу і не представлятиме королівський дім Норвегії, коли він і Марта Луїза одружаться. Пара, яка разом з травня 2019 року, за повідомленнями норвезьких ЗМІ, буде відвідувати сімейні свята та заходи, в яких традиційно беруть участь члени королівської родини.

8 листопада стало відомо, що у Норвегії готуються прихистити дресованого кита імовірно з РФ, якого ЗМІ підозрювали у шпигунстві.

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