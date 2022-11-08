Про це повідомило видання The Guardian.

Відомо, що ініціативу фінансує британський бізнесмен Адам Торп, який заснував благодійну організацію OneWhale, що займається доглядом за Хвалдіміром.

Повідомляється, що кита хотіли відпустити на волю, але тварина настільки звикла до людей, що виникло побоювання: вона не буде здатна сама себе прогодувати. А позаяк Хвалдімір заважав місцевим лососевим фермерам, поїдаючи розведену рибу й обриваючи сітки, його могли приспати.

Тому Торп спільно з режисеркою Регіною Кросбі вирішили створити китовий заповідник біля Хаммерфеста. Там будуть утримуватися кити, привчені до людського контакту й непридатні до життя в дикій природі.

Видання повідомляє, що Торп і Кросбі розраховують зібрати на створення заповідника 250 тисяч фунтів стерлінгів до кінця 2022 року. На кошти вони придбають сітки для обмеження заповідника, створять помешкання для персоналу, який буде перебувати поблизу та спостерігати за рибами, а також обладнати ветеринарну лабораторію.

Очікується, що за час перебування в заповіднику кити навчаться самостійно полювати і взаємодіяти один з одним, і, зрештою, будуть випущені назад у дику природу.

Також зазначається, що у 2019 році біля норвезьких вод рибалки помітили кита-білуху, який пізніше оселився поблизу Хаммерфеста. За ним доглядали місцеві жителі й влада. На тварині помітили паски й камеру, які, як виявили норвезькі спецслужби, були встановлені для шпигунства.

29 вересня влада Чорногорії розпочала розслідування за звинуваченням у шпигунстві, зокрема підозрюють шість російських дипломатів та 30 громадян Росії.

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