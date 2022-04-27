"Припинення активної фази на Донбасі – не означає кінець війни. Це достатньо довга історія": Арестович вважає, що бойові дії з РФ можуть тривати до Нового року

Таку думку він висловив в етері у Марка Фейгіна.

За словами Арестовича, нова зброя, яку отримала Україна працює, проте не у тій кількості, яка потрібна, щоб принципово змінити правила гри у цій війні. Для того, щоб зброя приїхала та почала діяти, треба 3 тижні або й більше.

"Поки необхідна кількість приїде і почне здійснювати серйозний вплив на полі бою – це кінець травня, початок червня", - сказав він.

Радник керівника ОПУ зазначив, що треба налаштовуватися "на довгу історію".

"Припинення активної фази на Донбасі – це не означає кінець війни. Все одно далі будуть тактичні дії, нальоти, війна... Це довга історія, і може бути дуже довга, це може бути до Нового року, все залежить від низки обставин", – наголосив він.

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю. Проте росіяни наносять удари по об'єктам інфраструктури та житловим кварталам. Упродовж доби, 26 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. За добу 26 квітня росіяни вбили трьох мирних мешканців Донеччини.



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