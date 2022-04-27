"Припинення активної фази на Донбасі – не означає кінець війни. Це достатньо довга історія": Арестович вважає, що бойові дії з РФ можуть тривати до Нового року
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що припинення активної фази бойових дій на Донбасі - не означає кінець війни, тому потрібно налаштовуватись на "довгу історію"
Таку думку він висловив в етері у Марка Фейгіна.
За словами Арестовича, нова зброя, яку отримала Україна працює, проте не у тій кількості, яка потрібна, щоб принципово змінити правила гри у цій війні. Для того, щоб зброя приїхала та почала діяти, треба 3 тижні або й більше.
"Поки необхідна кількість приїде і почне здійснювати серйозний вплив на полі бою – це кінець травня, початок червня", - сказав він.
Радник керівника ОПУ зазначив, що треба налаштовуватися "на довгу історію".
"Припинення активної фази на Донбасі – це не означає кінець війни. Все одно далі будуть тактичні дії, нальоти, війна... Це довга історія, і може бути дуже довга, це може бути до Нового року, все залежить від низки обставин", – наголосив він.
- На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити нашу землю. Проте росіяни наносять удари по об'єктам інфраструктури та житловим кварталам. Упродовж доби, 26 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога. За добу 26 квітня росіяни вбили трьох мирних мешканців Донеччини.
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