За добу російська армія вбила трьох мирних жителів у Донецькій області
За добу 26 квітня росіяни вбили трьох мирних мешканців Донеччини
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Ще шестеро отримали поранення
"За 26 квітня росіяни вбили трьох мирних мешканців Донеччини: у Лимані, Нью-Йорку та Травневому. Ще шестеро отримали поранення. Вдалося уточнити інформацію щодо 1 пораненого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", - йдеться у звіті Кириленка.
- У неділю, 24 квітня, внаслідок російського обстрілу в Очеретинській громаді на Донеччині загинули дівчатка 5 та 14 років
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