Пришвидшить процес ідентифікації загиблих: Україна отримала від Франції другу мобільну ДНК-лабораторію
Україна отримала від Франції другу мобільну ДНК-лабораторію. Вона працюватиме у Дніпропетровській і сусідніх областях, які потерпають від ворожих артобстрілів
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Генпрокурор Андрій Костін разом із послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном передали Міністерству юстиції України вже другу французьку мобільну лабораторію ДНК. Дарчий сертифікат та ключі отримав міністр юстиції Денис Малюська.
Згідно з повідомленням, ця лабораторія працюватиме у Дніпропетровській та сусідніх областях, які потерпають від масованих артилерійських та авіаційних обстрілів. Ці регіони зазнали значних руйнувань і численних жертв серед цивільного населення.
"Досі представники правоохоронних органів у ході оглядів місць подій виявляють тіла загиблих громадян, а іноді й місця масових поховань. Мобільна лабораторія значно пришвидшить процес ідентифікації загиблих. Українські експерти зможуть безпосередньо на місці скоєння злочину проводити всі необхідні дії, тим самим зменшуючи час невизначеності та очікування результатів для родичів та близьких жертв агресії", – пояснив Костін.
- Раніше Франція передала мобільну ДНК-лабораторію для ідентифікації жертв російської агресії в Бучі.
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