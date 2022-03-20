Приватбанк вдруге продовжив термін регламентних робіт, розпочатих вчора

Про це повідомляє пресслужба банку, інформує Еспресо.TV

"Продовжуємо регламентні роботи з Приват24. На жаль, налаштування вимагає більшого часу, ніж ми планували на початку робіт. ІТ-команда ПриватБанку другу добу у режимі 24/7 працює над посиленням потужностей для безперебійної роботи банку за будь-яких обставин. Налаштування багатьох сервісів протягом 20 березня та початку дня 21 березня може спричинити тимчасові паузи у роботі Приват24. Перепрошуємо за незручності і просимо поставитись до цього з розумінням", йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, про початок регламентних робіт у банку повідомили вчора. Планувалось, що вони завершаться сьогодні до 10.00.

Проте зранку з'явилось повідомлення, що роботи продовжаться ще декілька годин.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb