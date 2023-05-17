Про це інформує Бюро економічної безпеки України.

Детективи БЕБ встановили нові факти правопорушень, скоєних службовими особами нафтопереробної компанії.

"Через мережу магістральних нафтопроводів вони незаконно перемістили понад 72 тисячі тонн нафти-сирця з митних складів на територію нафтопереробного заводу для подальшого виготовлення світлих нафтопродуктів. Потім паливо було реалізовано без відображення у бухгалтерському та податковому обліках. Орієнтовна вартість продукції становить понад 2 млрд грн", - пише відомство.

Повідомляється, що нині підозрюваний перебуває під вартою, встановлюється повне коло причетних осіб.

Раніше екскерівнику Укртатнафти повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень - лютий 2022 року майже на 1,3 млрд грн.

Наразі 605 млн гривень відшкодування вже поступили до державного бюджету.

Нагадаємо, правоохоронці викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн ексменеджментом двох найбільших нафтових підприємств країни – Укрнафта й Укртатнафта.