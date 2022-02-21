Привласнили лісовий фонд Київщини на понад 1 млрд грн: СБУ викрила угруповання зловмисників

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Зловмисники незаконно переоформлювали державні земельні ділянки на підставних осіб. Потім зловмисники планували змінити цільове призначення землі під забудову для перепродажу афілійованим компаніям.



Учасники "схеми" привласнили понад 100 га лісових угідь Київщини. За попередньою інформацією, вони завдали державі збитків на понад 1 млрд грн.



Правоохоронці перевіряють відомості щодо оформлення землі на учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО.



Угруповання складалося з приватних і державних реєстраторів, нотаріусів, адвокатів, землевпорядників, а також колишніх працівників Держгеокадастру.



За інформацією слідства, зловмисники привласнили землі Бучанської, Боярської, Ірпінської та Дмитрівської ОТГ.



Під час обшуків в учасників оборудки виявили комп'ютери та документи із доказами протиправної діяльності, а також штампи та печатки приватних реєстраторів, які вони використовували для проведення оборудок.



Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, триває розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності винних осіб.



Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу. На привласнені земельні ділянки наклали арешт, готують матеріали щодо повернення їх у державну власність.

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