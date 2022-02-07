Привласнив 800 тис. грн, виділених на опалення військових об'єктів: посадовцю Міноборони повідомили про підозру

Про це повідомляє пресцентр ДБР.



У 2014-2016 роках чиновник обіймав посаду заступника начальника квартирно-експлуатаційної частини Яворівського району Львівської області. Він незаконно перераховував кошти компанії-постачальнику за опалення приміщень, які цього не потребували.



Крім того, чоловік не забезпечив роботу комісії з визначення площі для обігріву. Унаслідок цього до акту прийому-передачі опалювальних об’єктів потрапили приміщення, до яких тепло не подавали. В одному з них були відсутні системи опалювання.



Дії посадовця призвели до втрати з держбюджету понад 800 тис. грн.



Чоловіка підозрюють у недбалому ставленні до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК України). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.



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