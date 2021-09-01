Привласнив майже 6 млн грн держкоштів: у Києві директору ТОВ оголосили про підозру
Правоохоронці оголосили підозру директору ТОВ у Києві через привласнення майже 6 млн грн держкоштів, які виділялися на розроблення документації для будівництва та реконструкції доріг загального користування місцевого значення
Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.
“Поліцейські встановили, що у Києві товариство з обмеженою відповідальністю укладало договори з державними установами на виконання робіт з розроблення проєктно-кошторисної документації для будівництва та реконструкції доріг загального користування місцевого значення. Отримані від замовників кошти ТОВ перераховувало на рахунки підставних фізичних осіб-підприємців, що перебувають на спрощеній системі оподаткування”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, у подальшому гроші обготівковувалися та передавалися директорові комерційної структури, а роботи за укладеними договорами взагалі не проводилися.
У результаті державі завдано збитків на понад 5,9 млн грн.
Слідчі поліції оголосили фігуранту підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.
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