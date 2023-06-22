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Прийнявши наших полонених, Угорщина підіграє роспропаганді і готує ІПСО проти України, - Лубінець

22 червня, 2023 четвер
16:38
Війна з Росією Дмитро Лубінець

Угорщина, прийнявши від Росії 11 українських військовополонених, готує інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) для того, щоб звинуватити Україну в небажанні обмінюватися полоненими з РФ

Про це заявив під час телемарафону український омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Я вважаю, що Угорщина порушила гуманітарне право, тому що не можна просто взяти з території РФ і забрати військовополонених. Навіть якщо у вас (Угорщини, – ред.) були якісь гуманітарні підстави, то насамперед необхідно було проінформувати Україну. Треба було поінформувати Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ)", - заявив омбудсмен.

Водночас, як наголосив Лубінець, сьогодні вранці він зустрічався з головою місії МКЧХ в Україні Юргом Егліном, який, зі свого боку, повідомив, що не отримував жодної інформації про передачу Росією Угорщині 11 українських військовополонених.

Омбудсмен також зазначив, що, потрапивши на територію Угорщини, ці українці втрачають статус військовополонених.

У зв'язку з цим, за його словами, немає пояснення, з якої причини Угорщина обмежує їхню свободу пересування, контактів і не допускає до них українських дипломатів.

"Ми намагаємося встановити з ними контакт. Ми знаємо, де вони перебувають. Ми не розуміємо позиції Угорщини, чому досі наших дипломатів до них не допустили. Фактично вони перебувають в ізоляції. У них обмежене коло спілкування. У них забрали мобільні телефони, які їм дали для спілкування з родичами. Так, ми знаємо, що до декого змогли приїхати родичі, проте деталі нам не відомі, як і те, чому ці громадяни України, перебуваючи на території Угорщини, фактично перебувають у такому становищі, як і військовополонені", - зазначив він.

На думку Лубінця, "така поведінка Угорщини – це підігравання російській пропаганді".

"Зараз вони (Угорщина, - ред.), за моїми даними, планують запустити ІПСО з дискредитації влади України – нібито Росія хоче віддати військовополонених, а в України немає ініціативи", - сказав він.

Своєю чергою він наголосив: "В України завжди є ініціативи провести обмін. Ми передаємо списки і готові провести обмін".

За словами Лубінця, він уже надіслав листи російському та угорському колегам щодо роз'яснень, яким чином українські військовополонені потрапили до Угорщини.

Що відомо про передачу українських військовополонених Угорщині

9 червня РПЦ заявила, що передала Угорщині групу українських військовополонених. В українській розвідці натомість сказали, що нічого не знають про це. Також відповідною інформацією не володіли міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест.

Пізніше в Угорщині підтвердили передачу 11 військовополонених, зазначивши, що це був "жест доброї волі" з боку РПЦ. МЗС України викликало для пояснень тимчасового повіреного у справах Угорщини.

16 червня уповноважений у справах зниклих безвісти Олег  Котенко сказав, що Україна встановила місце перебування 11 військовополонених. За кілька днів повідомили, що МЗС України вимагає допустити до них консула. Водночас Будапешт продовжував нехтувати правами й основоположними свободами людей та ігнорував усі спроби конструктивного діалогу з посольством України. 

У МЗС України 19 червня зазначили, що спільно з Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України "продовжують вживати активних заходів задля повернення додому ймовірно одинадцятьох українських військовополонених, яких Угорщина, без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій, вивезла із Росії". 

"Усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт з українськими громадянами не мали успіху. Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності. Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України", - заявили в МЗС. 

19 червня речник Єврокомісії з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано заявив, що Угорщина повинна пояснити свої дії щодо передачі їй українських військовополонених з РФ і свою комунікацію щодо цього питання.

20 червня очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що 11 українських військовополонених вивезли з Росії в інтересах угорського прем'єра Віктора Орбана. Його угорський колега Петер Сіярто спростував слова Кулеби, відкинувши участь в обміні уряду. За його словами, передача українських полонених угорській стороні відбулася внаслідок "дискусій між церквою та релігійними організаціями".

В угорській опозиції чітко заперечили те, що домовленість про звільнення полонених відбулась без участі уряду. У коментарі до публікації Сійярто опозиціонер Петер Маркі-Зай нагадав, що до процесу був залучений віцепрем'єр Жолт Шем'єн, що останній підтверджував публічно.

А вже 20 червня стало відомо, що посольству України в Будапешті вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених.

21 червня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Угорщина порушила міжнародне право та права українських військовополонених, коли прийняла в'язнів від РФ.

Омбудсмен
Угорщина
обмін полоненими
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