Про це Кулеба заявив у телемарафоні "Єдині новини"

"Там була одна проста мета: Віктор Орбан мав показати угорцям в Угорщині і за її межами, що він їхній єдиний захисник. Уся ця операція була реалізована в політичних інтересах однієї людини", – заявив Кулеба.

Він зауважив, що українські захисники опинилися на території Угорщини "в результаті по суті таємної операції, яку офіційно реалізували Мальтійський орден, їхнє представництво в Угорщині, і Російська православна церква". І додав, що, за його даними, до цієї "операції" неофіційно були залучені й інші гравці, причому не лише з Угорщини.

Міністр розповів, що українські військовополонені, які зараз залишаються в Угорщині, перебувають під контролем, і навіть зустрічі з родичами у них "вкрай дозовані".

"Консула, посла не пускають до них, попри наші наполегливі вимоги. Ми залучаємо всі важелі, щоб отримати доступ до наших громадян і повернути їх додому. Паралельно тримаємо зв'язок з їхніми близькими, щоб максимально підтримувати в цей складний момент", – додав Кулеба.

Що відомо про передачу українських військовополонених Угорщині

9 червня РПЦ заявила, що передала Угорщині групу українських військовополонених. В українській розвідці натомість сказали, що нічого не знають про це. Також відповідною інформацією не володіли міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест.

Пізніше в Угорщині підтвердили передачу 11 військовополонених, зазначивши, що це був "жест доброї волі" з боку РПЦ. МЗС України викликало для пояснень тимчасового повіреного у справах Угорщини.

16 червня уповноважений у справах зниклих безвісти Олег Котенко сказав, що Україна встановила місце перебування 11 військовополонених. За кілька днів повідомили, що МЗС України вимагає допустити до них консула. Водночас Будапешт продовжував нехтувати правами й основоположними свободами людей та ігнорував усі спроби конструктивного діалогу з посольством України.

У МЗС України 19 червня зазначили, що спільно з Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України "продовжують вживати активних заходів задля повернення додому ймовірно одинадцятьох українських військовополонених, яких Угорщина, без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій, вивезла із Росії".

"Усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт з українськими громадянами не мали успіху. Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності. Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України", - заявили в МЗС.

19 червня речник Єврокомісії з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано заявив, що Угорщина повинна пояснити свої дії щодо передачі їй українських військовополонених з РФ і свою комунікацію щодо цього питання