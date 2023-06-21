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Угорщина порушила міжнародне право та права військовополонених, коли прийняла українських в'язнів, - Лубінець

21 червня, 2023 середа
13:57
Війна з Росією Дмитро Лубінець, омбудсман

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Угорщина порушила міжнародне право та права українських військовополонених, коли прийняла в'язнів від РФ

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"По-перше, Угорщина не мала жодних повноважень вести перемовини з РФ щодо українських військовополонених без інформування української сторони! А ситуація щодо передання Росією Угорщині 11 українських військовополонених викликає не просто подив, а обурення", - сказав посадовець.

Він також зазначив, що єдиний орган, який має повноваження порушувати питання звільнення чи обміну наших військовополонених – це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.  

Лубінець додав, що Україна не була проінформована про заплановану передачу Угорщині військовополонених. А звернень від угорської сторони з тим, що вони готові приєднатися до мирних ініціатив або ж сприятимуть через свої контакти поверненню українських військовополонених також не було. 

"Чи можна такі дії Угорщини трактувати, як порушення міжнародного гуманітарного права та порушення прав українських військовополонених? На мою думку - однозначно так", - заявив він.

На думку посадовця, Угорщина підіграє російській пропаганді, що нібито Україна не хоче забирати своїх військовополонених. Так, угорська влада дозволяє показати Росії, що якщо є ініціатива – росіяни готові віддавати військовополонених. 

"Також звертаюся до Уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової розібратися у цій ситуації та відповісти на логічні питання. Як так сталося, що 11 військовополонених української армії опинилися на території Угорщини? Чому про це не повідомили українську сторону?" - звернувся Лубінець.

Що відомо про передачу українських військовополонених Угорщині

9 червня РПЦ заявила, що передала Угорщині групу українських військовополонених. В українській розвідці натомість сказали, що нічого не знають про це. Також відповідною інформацією не володіли міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест.

Пізніше в Угорщині підтвердили передачу 11 військовополонених, зазначивши, що це був "жест доброї волі" з боку РПЦ. МЗС України викликало для пояснень тимчасового повіреного у справах Угорщини.

16 червня уповноважений у справах зниклих безвісти Олег  Котенко сказав, що Україна встановила місце перебування 11 військовополонених. За кілька днів повідомили, що МЗС України вимагає допустити до них консула. Водночас Будапешт продовжував нехтувати правами й основоположними свободами людей та ігнорував усі спроби конструктивного діалогу з посольством України. 

У МЗС України 19 червня зазначили, що спільно з Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України "продовжують вживати активних заходів задля повернення додому ймовірно одинадцятьох українських військовополонених, яких Угорщина, без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій, вивезла із Росії". 

"Усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт з українськими громадянами не мали успіху. Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності. Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України", - заявили в МЗС. 

19 червня речник Єврокомісії з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано заявив, що Угорщина повинна пояснити свої дії щодо передачі їй українських військовополонених з РФ і свою комунікацію щодо цього питання.

20 червня очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що 11 українських військовополонених вивезли з Росії в інтересах угорського прем'єра Віктора Орбана. Його угорський колега Петер Сіярто спростував слова Кулеби, відкинувши участь в обміні уряду. За його словами, передача українських полонених угорській стороні відбулася внаслідок "дискусій між церквою та релігійними організаціями".

В угорській опозиції чітко заперечили те, що домовленість про звільнення полонених відбулась без участі уряду. У коментарі до публікації Сійярто опозиціонер Петер Маркі-Зай нагадав, що до процесу був залучений віцепрем'єр Жолт Шем'єн, що останній підтверджував публічно.

А вже 20 червня стало відомо, що посольству України в Будапешті вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених.

Україна
Росія
Угорщина
полонені
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