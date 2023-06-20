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В Україну повернули трьох із одинадцяти полонених, вивезених до Угорщини з РФ

20 червня, 2023 вiвторок
18:17
Війна з Росією українські полонені

Посольству України в Будапешті вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених

Про це повідомляє речник МЗС України Олег Ніколенко.

Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка.

"Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників", - йдеться у повідомленні речника.

Що відомо про передачу українських військовополонених Угорщині

9 червня РПЦ заявила, що передала Угорщині групу українських військовополонених. В українській розвідці натомість сказали, що нічого не знають про це. Також відповідною інформацією не володіли міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест.

Пізніше в Угорщині підтвердили передачу 11 військовополонених, зазначивши, що це був "жест доброї волі" з боку РПЦ. МЗС України викликало для пояснень тимчасового повіреного у справах Угорщини.

16 червня уповноважений у справах зниклих безвісти Олег  Котенко сказав, що Україна встановила місце перебування 11 військовополонених. За кілька днів повідомили, що МЗС України вимагає допустити до них консула. Водночас Будапешт продовжував нехтувати правами й основоположними свободами людей та ігнорував усі спроби конструктивного діалогу з посольством України. 

У МЗС України 19 червня зазначили, що спільно з Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України "продовжують вживати активних заходів задля повернення додому ймовірно одинадцятьох українських військовополонених, яких Угорщина, без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій, вивезла із Росії". 

"Усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт з українськими громадянами не мали успіху. Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності. Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України", - заявили в МЗС. 

19 червня речник Єврокомісії з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано заявив, що Угорщина повинна пояснити свої дії щодо передачі їй українських військовополонених з РФ і свою комунікацію щодо цього питання.

20 червня очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що 11 українських військовополонених вивезли з Росії в інтересах угорського прем'єра Віктора Орбана. Його угорський колега Петер Сіярто спростував слова Кулеби, відкинувши участь в обміні уряду. За його словами, передача українських полонених угорській стороні відбулася внаслідок "дискусій між церквою та релігійними організаціями".

В угорській опозиції чітко заперечили те, що домовленість про звільнення полонених відбулась без участі уряду. У коментарі до публікації Сійярто опозиціонер Петер Маркі-Зай нагадав, що до процесу був залучений віцепрем'єр Жолт Шем'єн, що останній підтверджував публічно.

МЗС України
Угорщина
полонені
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