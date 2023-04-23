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Призначений ПЦУ намісник Почаївської лаври розповів, як слід підготуватися до виселення звідти Московського патріархату

23 квітня, 2023 неділя
18:36
Суспільство Почаївська лавра

Призначений Української православної церкви намісник Почаївської лаври, що на Тернопільщині, розповів, як слід підготуватися до виселення звідти Московського патріархату

Розмова з ним була оприлюднена у репортажі телебачення "Громадське", що вийшов сьогодні, 23 квітня 2023 року.

Митрополіт Нестор

Митрополіт Нестор, намісник Почаївської лаври. Православна церква України

Він зазначив, що коли Києво-Печерську лавру віддавали в користування, то там до цього був музей, відповідно - все майно було обліковане та все передавали по опису.

"Відповідно зараз, коли в Києво-Печерській лаврі розриваються договори - точно відомо, що Московський патріархат повинен повернути державі для того, щоб воно залишилося українськими святинями та, що повинно бути після їхнього відходу", - сказав намісник Почаївської лаври.

Додається також, що коли в 90-х роках укладався договір про користування в Почаївській лаврі, то договір цей стосувався тільки приміщень.

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"Тобто, грубо кажучи, були передані тільки стіни й балансова вартість Почаївської лаври 1 млн 200 тис. гривень. Якщо зараз просто розірвати договір про користування з ними - вони мають право сказати, що повертають те, що отримали за документами, тобто тільки стіни й приміщення. А мощі, ікони, посудини, над якими звершується богослужіння, історичні цінності, які були зібрані за час існування лаври - вони будуть мати право вивезти із собою. Тому, що вони ніде не були обліковані на момент передачі", - зазначив він.

Саме тому, зазначає призначений ПЦУ намісник лаври, з Почаївською лаврою це рішення не можна просто "рубанути з плеча" і розірвати договір. Це створить багато проблем, у тому числі для держави, щодо цих святинь.

"Тому, коли ми говоримо про Почаївську лавру, то перед тим, як розривати договір - повинна бути створена державна комісія, яка зі старих джерел встановить, яке майно було до того, як почаївська лавра була передана в користування монастиря і, що представники Московського патріархату повинні залишити, тоді коли їх зобов'яжуть виїхати", - додав він.

  • 23 квітня під час перебування у Почаївській лаврі, що на Тернопільщині, черниці УПЦ (МП) поділилися своїм баченням причин російської збройної агресії проти України та жертв серед українців.
Україна
УПЦ МП
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