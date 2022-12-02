Призначення субсидій через Пенсійний фонд: в уряді пояснили, як звернутися по їх оформлення

Про це під час засідання уряду 2 грудня розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який нагадав, що призначення та нарахування субсидій відтепер буде відбуватися через Пенсійний фонд України.

"Сьогодні маємо рішення, які дозволять Пенсійному фонду повною мірою виконувати покладені на нього нові повноваження та функції. Ми збільшуємо дохідну та видаткову частину бюджету Пенсійного фонду на 12,6 млрд грн. Всі, кому субсидії призначені, обов’язково їх отримають в повному обсязі", – запевнив прем'єр.

Він також розповів, що по субсидії українці з 1 грудня можуть звернутися в один із трьох зручних способів:

до ЦНАПу або уповноваженого представника місцевої влади;

в електронній формі через портал Дія;

до сервісного центру Пенсійного фонду України або через вебпортал чи мобільний застосунок ПФУ.

Водночас українцям, які минулого року вже отримували субсидії, перепризначать їх автоматично.

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