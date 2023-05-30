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Проблема з питною водою в Миколаєві досі не вирішена, - депутатка облради Москаленко

30 травня, 2023 вiвторок
20:20
Суспільство вода, водопостачання Миколаїв

Депутатка Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко розповіла, що у місті станом на сьогодні не вирішена проблема з питною водою, містяни отримують лише очищену воду

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Я вивчаю ситуацію з питною водою в Миколаєві. Оскільки мені, як громадянці, дуже цікаво на що планували витрати 38 млн грн. Депутати вже вдруге не підтримують програму очищення води для мешканців Миколаєва. Ця програма має дуже гучну назву "Доступна вода", проте має ряд недоліків", - розповіла Москаленко.

Депутатка облради наголосила, що питання питної води у місті ще не вирішено.

"Насправді програма "Доступна вода" у Миколаєві має на меті замінити лише розхідники. Тобто 38 млн грн мають витратити лише для того, щоб у місті функціонували очисні фільтри, які ми отримали як гуманітарну допомогу. Тобто нам надали допомогу, але ці фільтри потрібно постійно оновлювати. І на це хочуть витратити 38 млн грн. Депутати на це не погодились. Тому станом на сьогодні в місті відсутня питна вода, а є лише очищена", - додала вона.
 

Економіка
Україна
Миколаїв
Миколаївщина
Війна з Росією
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