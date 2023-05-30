Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".



"Я вивчаю ситуацію з питною водою в Миколаєві. Оскільки мені, як громадянці, дуже цікаво на що планували витрати 38 млн грн. Депутати вже вдруге не підтримують програму очищення води для мешканців Миколаєва. Ця програма має дуже гучну назву "Доступна вода", проте має ряд недоліків", - розповіла Москаленко.



Депутатка облради наголосила, що питання питної води у місті ще не вирішено.



"Насправді програма "Доступна вода" у Миколаєві має на меті замінити лише розхідники. Тобто 38 млн грн мають витратити лише для того, щоб у місті функціонували очисні фільтри, які ми отримали як гуманітарну допомогу. Тобто нам надали допомогу, але ці фільтри потрібно постійно оновлювати. І на це хочуть витратити 38 млн грн. Депутати на це не погодились. Тому станом на сьогодні в місті відсутня питна вода, а є лише очищена", - додала вона.

