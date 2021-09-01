Продавав метамфетамін військовим: на Закарпатті затримали старшину військової частини

Про це передає пресслужба ДБР.

За даними слідства, старшина отримував наркотичні речовини від офіцера, який перебуває в зоні проведення ООС, а також через “закладки” від інших постачальників.

Після цього він розповсюджував наркотики серед військовослужбовців.

Тож працівники ДБР задокументували, як військовий продав 52 грами метамфетаміну за 75 тис. грн.





"Вже 30 серпня 2021 року старшину затримали "на гарячому" – під час збуту близько 300 грам метамфетаміну за 405 тис. грн. Наступного дня йому повідомили про підозру", - йдеться в повідомленні.

Крім того, він привласнив та продав майно військової частини:

• прилад нічного бачення за $1,7 тис;

• 20 багнет-ножів з серійними номерами за 10 тис. грн.

Кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного придбання та збуту наркотичних речовин, а також викрадення військового майна (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 410 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.





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