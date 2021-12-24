Продала 270 літрів плазми під виглядом непридатної: екскерівниці Запорізького облцентру служби крові оголосили про підозру

Про це повідомляє пресслужба ОГПУ.



За даними слідства, у 2020 році виконувач обов’язків керівника комунального підприємства у сфері охорони здоров’я перевела понад 270 літрів плазми крові з розряду лікувальної до розряду непридатної для лікування.



Потім ексдиректорка реалізувала компоненти нібито непридатної крові за заниженою вартістю комерційній структурі і завдала збитків на понад 700 тис грн.



У прокуратурі зазначили, що цього біоматеріалу вистачило б надати медичну допомогу майже 350 хворим. У середньому потреба плазми крові на одного пацієнта - 800 мл.



Ексдиректорці підприємтсва повідомили про підозру за фактом розтрати майна в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).



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