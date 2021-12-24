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Продала 270 літрів плазми під виглядом непридатної: екскерівниці Запорізького облцентру служби крові оголосили про підозру

24 грудня, 2021 п'ятниця
12:03
Кримінал Запорізький обласний центр служби крові

Дніпровська окружна прокуратура Запоріжжя повідомила про підозру ексдиректорці підприємства "Запорізький обласний центр служби крові" за фактом продажу 270 літрів плазми під виглядом непридатної

Про це повідомляє пресслужба ОГПУ.

За даними слідства, у 2020 році виконувач обов’язків керівника комунального підприємства у сфері охорони здоров’я перевела понад 270 літрів плазми крові з розряду лікувальної до розряду непридатної для лікування.

Потім ексдиректорка реалізувала компоненти нібито непридатної крові за заниженою вартістю комерційній структурі і завдала збитків на понад 700 тис грн.

У прокуратурі зазначили, що цього біоматеріалу вистачило б надати медичну допомогу майже 350 хворим. У середньому потреба плазми крові на одного пацієнта - 800 мл.

Ексдиректорці підприємтсва повідомили про підозру за фактом розтрати майна в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).

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Запоріжжя
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