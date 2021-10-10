Продукція "Кварталу" завжди була пропагандою в стилі Кисельова та Соловйова, а не сатирою і гумором, - Портников

Такої думки дотримується український громадський діяч, публіцист, журналіст і телеведучий Віталій Портников, передає Еспресо.TV.



"Зеленський і "95 квартал" завжди використовували телебачення для політичної пропаганди. Це не зі Спілбергом треба порівнювати, а абсолютно з іншими людьми - з Кисельовим, Соловйовим, з Маргаритою Симон'ян, з покійними Сергієм Доренком"- сказав Портников в програмі "Суботній політклуб" на "Еспресо", обговорюючи зі співведучою ефіру Марією Гурською офшорний скандал навколо Pandora papers, в епіцентр якого потрапили фігури зі студії "Квартал 95", що нині є першими особами держави.



"Мова більше ніж про телевізійний контент. Мені це виглядає, звісно це моя суб'єктивна думка, що це кошти за ідею політтехнологічного потужного проекту, який дозволяв входження у велику політику представникам великого бізнесу. Через інші двері просто", - зазначила своєю чергою Гурська.



"Правильно", - підтримав цю тезу Віталій Портников й нагадав, чому були присвячені випуски програми "Вечірній квартал" та "квартілівські" мультфільми минулих років.





Віталій Портников

"Зеленський реально використовував "95 квартал" для маргіналізації опонентів режиму Віктора Януковича. Пам'ятаєте в якому вигляді там були опозиціонери? Вони виглядали повними ідіотами. Навіть ті, яких влада не хотіла повністю знищувати", - заявив публіцист.



При цьому журналістів, що цікавилися Межигір'ям, там могли показати у вигляді собак, додав Портников.





"А згадайте всі ці номери "95 кварталу" в період після того, як президент України Петро Порошенко ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку, коли почалася санація банківської сфери, що там відбувалося. Це ж була вакханалія", - продовжив Віталій Портников.



"Тобто, фактично, коли Янукович і Коломойський були партнерами, все робилося так, щоб подобалося Януковичу. Коли Коломойський посварився з Порошенком там почали шельмувати Порошенка. Ніякого відношення до гумору, навіть до політичної сатири, це не має. Я чітко кажу: це звичайнісінька пропаганда. Політична пропаганда, спрямована на посилення політичного впливу спонсорів", - підсумував Портников.





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