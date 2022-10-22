Проєкт 8147: Верховній Раді запропонували визнати Білорусь тимчасово окупованою країною
До Верховної ради внесли проєкт постанови про визнання Білорусі тимчасово окупованою країною
Відповідний проєкт розміщено під номером 8147.
Авторами законопроєкту виступила група народних депутатів від різних фракцій і груп, зокрема Євгенія Кравчук, Олексій Гончаренко, Ірина Геращенко та інші.
Народний депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко пояснив важливі моменти, які є у постанові, в себе у facebook. Зокрема постанова налічує такі моменти:
звернення до міжнародного співтовариства з проханням визнати територію Білорусі тимчасово окупованою Росією;
позбавлення уряду Лукашенка міжнародної правосуб'єктності;
припинення участі Білорусі в міжнародних організаціях (ООН, МВФ тощо);
заклик синхронізувати санкції щодо Росії та Білорусі як окупованої території та усунути можливість обходу Росією санкцій через Білорусь та використання цієї країни як офшорної зони.
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"Лукашенко допомагає Путіну вбивати наших громадян, руйнувати наші будинки та інфраструктуру. Росія вже здійснила фактичний аншлюс Білорусі, а Лукашенко тільки виконує забаганки російського диктатора. Необхідно максимально тиснути на цей незаконний режим!", - наголосив депутат.
- 20 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ймовірність спроби наступу з території Білорусі зростає через агресивні заяви та дії білоруського й російського керівництв.
- Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що білоруські війська на кордоні з Україною можуть спробувати відволікти увагу ЗСУ на себе.
- 21 жовтня Інститут дослідження війни назвав невисоким ризик наступу з Білорусі.
- Пізніше 21 жовтня Збройні сили України опублікували відеозвернення до білоруського народу й армії із закликом не вступати у "брудну війну" Росії в Україні
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