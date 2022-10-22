Відповідний проєкт розміщено під номером 8147.

Авторами законопроєкту виступила група народних депутатів від різних фракцій і груп, зокрема Євгенія Кравчук, Олексій Гончаренко, Ірина Геращенко та інші.

Народний депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко пояснив важливі моменти, які є у постанові, в себе у facebook. Зокрема постанова налічує такі моменти:

звернення до міжнародного співтовариства з проханням визнати територію Білорусі тимчасово окупованою Росією;

позбавлення уряду Лукашенка міжнародної правосуб'єктності;

припинення участі Білорусі в міжнародних організаціях (ООН, МВФ тощо);

заклик синхронізувати санкції щодо Росії та Білорусі як окупованої території та усунути можливість обходу Росією санкцій через Білорусь та використання цієї країни як офшорної зони.

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"Лукашенко допомагає Путіну вбивати наших громадян, руйнувати наші будинки та інфраструктуру. Росія вже здійснила фактичний аншлюс Білорусі, а Лукашенко тільки виконує забаганки російського диктатора. Необхідно максимально тиснути на цей незаконний режим!", - наголосив депутат.

20 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ймовірність спроби наступу з території Білорусі зростає через агресивні заяви та дії білоруського й російського керівництв.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що білоруські війська на кордоні з Україною можуть спробувати відволікти увагу ЗСУ на себе.

21 жовтня Інститут дослідження війни назвав невисоким ризик наступу з Білорусі.

Пізніше 21 жовтня Збройні сили України опублікували відеозвернення до білоруського народу й армії із закликом не вступати у "брудну війну" Росії в Україні

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