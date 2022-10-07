Про це виданню "Читомо" повідомила директорка Міжнародного поетичного фестивалю Meridian Czernowitz Євгенія Лопата.

Повідомляється, що до антології ввійде 100 есеїв українських інтелектуалів та інтелектуалок на теми, актуальні для теперішнього контексту.

Серед авторів, що вже пишуть есеї: Андрій Любка, Андрій Бондар, Тарас Прохасько, Володимир Шейко, Євгенія Кузнєцова, Ганна Улюра, Ірина Славінська, Катерина Калитко, Роман Малиновський, Світлана Поваляєва, Віталій Портников, Тарас Лютий, Ярослав Грицак, Максим Кідрук, Алім Алієв, Вікторія Амеліна, Мирослава Барчук та інші.

"Практично неможливо зробити крок до художнього узагальнення, коли ти всередині подій і не уявляєш, як закінчиться історія, проте ми намагаємося її зафіксувати короткими реченнями й короткими текстами. Консервуючи настрій і атмосферу, з великою надією, що в майбутньому хтось зможе це прочитати. Цей проєкт - пляшка із записками, закопана для крайньої потреби. Колись наші діди в таких пляшках закопували зерно на випадок голоду", - зазначила Тамара Горіха Зерня, авторка одного з есеїв.

За словами артменеджера проєкту Андрія Любки, "Поглиблення внутрішнього культурного діалогу в Україні" має три цілі:

зібрати, видати й перекласти тексти українських літераторів про війну;

надати широкому колу залучених до сфери книговидання людей можливість працювати далі, допомогти галузі пережити скрутні часи;

поширювати голоси й думки українських інтелектуалів для західної авдиторії, формувати таким чином україноцентричний дискурс у Європі.

"Ми віримо, що принаймні частина із цих текстів стане справжнім літописом цих страшних подій, що саме за цими текстами через десятиліття люди осмислюватимуть трагедію наших днів", - зазначив він.

Тексти, в оригіналі та перекладені англійською мовою, можна буде прочитати на "Читомо", а також в инших медіа, які стали партнерами проєкту, або ж на сайті корпорації.

Проєкт реалізують завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

2-4 липня у Чернівцях проходили поетичні читання Meridian Czernowitz.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb