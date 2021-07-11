Проєвропейська партія Санду перемагає на парламентських виборах у Молдові, - екзитпол
За даними екзит-полів партія президента Молдови Майї Санду перемагає на дострокових парламентських виборах
Про це повідомляє NewsMaker.
За даними опитування AfterPoll, проведеного асоціацією WatchDog та Інститутом публічної політики, партія Майї Санду "Дія і солідарність" отримує 55,1% голосів на дострокових парламентських виборах у Молдові.
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Блок комуністів і соціалістів набирає 24% голосів, партія "Шор" - 8,1%, блок Ренато Усатого - 4,4%. У решти учасників виборів менше 2%.
В ході опитування, яке через пандемію проводили телефоном, опитали 2 764 осіб. Похибки складає 2,6%.
- Нагадаємо, 11 липня у Молдові дострокові парламентські вибори визнали такими, що відбулися, після того, як у голосуванні взяла участь третина виборців.
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